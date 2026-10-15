Alanya'da 3 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık iddiasında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da 3 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık iddiasında 2 şüpheli tutuklandı

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Alanya\'da 3 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık iddiasında 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadaki yatırım ilanı üzerinden nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir kişinin 3 milyon 300 bin lira dolandırıldığı belirlenirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Y.A'nın sosyal medyada gördüğü yatırım ilanındaki telefon numarasını arayarak iletişime geçtiği kişilerce 3 milyon 300 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaAntalyaAlanyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 3 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık iddiasında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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