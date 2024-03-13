Alanya\'da 5 Yıldızlı Otelde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Didim'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması da tanıtıldı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, operasyonlar ve bilgilendirme çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.