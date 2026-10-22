Alanya'da 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan insan ticareti hükümlüsü yakalandı

Alanya'da 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan insan ticareti hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti suçundan kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Oba Mahallesi'nde jandarmanın teknik takibiyle yakalandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "insan ticareti" suçundan kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.E'nin (62) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Oba Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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