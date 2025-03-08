Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda yapılan resmi törenin ardından, 'Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor' isimli sergi açıldı. Programda dans ve müzik performansları da sahnelendi.

08.03.2025 17:40  Güncelleme: 22:32
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(ANTALYA) - Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. Atatürk Anıtı önündeki resmi törenle başlayan program, "Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor" isimli serginin açılışı ile devam etti.

Alanya'da Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları, Alanya Kent Konseyi'nin Atatürk Anıtı önünde düzenlediği programla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları başkanları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kadın temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam eden programda Alanya Belediyesi adına Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan çelenk sunumunu yaptı. Daha sonra kadın protokol üyeleri, alanı dolduran kalabalığa mesajlarını okudu.

Sergi, 14 Mart'a kadar açık olacak

Resmi programın ardından Alanya Belediyesi ve Yeni Alanyalılar Platformu'nun Belediye Eski Binası'nda düzenlediği serginin açılışı yapıldı. "Sanat Birleştirir" mottosuyla düzenlenen sergide; yağlı boya tablolar, takılar, seramik tasarımlar, çeşitli renk ve desenlerde kumaş çalışmaları, ahşap yakma tekniği ile hediyelikler, nakış, ipek kozası çiçekler, iğne oyası ve kat'ı başta olmak üzere pek çok özel ürün yer aldı. Davetliler eserleri tek tek inceleme ve sanatçılarla sohbet etme imkanı buldu. 13 ülkeden 24 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 14 Mart'a kadar 12.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Dans ve müzik performanları alkış aldı

Serginin açılışına özel dans ve müzik performansları da renk kattı. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan katılan dansçılar performanslarını sergiledi. Programda Alanya Belediyesi Zeybek kursiyerleri de Hasbahçe ve Harmandalı Zeybeği gösterisi sundu. Gösteriler Ukrayna'dan keman sanatçısı Kate Vovk'un müzik dinletisi ve Özbek sanatçı Servinoz Oripova'nın kapanış dansı ile tamamlandı. Programda yer alan kadınlara Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in kutlama mesajını içeren mumlar hediye edildi.

Programda Yeni Alanyalılar Platformu adına konuşmayı Koordinatör Yasin Kınay yaparak, destekleri için Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ise şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'in selamlarını iletiyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bir kez daha yaşadığımız şehirle gurur duydum. Bugün çok mutluyum. Çünkü dünyanın 13 ülkesinden 24 sanatçı burada bulunuyor. İşte bu tam da Alanya'ya yakışır bir şey. Bu organizasyonda bize destek veren Yeni Alanyalılar Platformu'na teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce Temizlik İşleri Şantiyemizdeydik. Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda kadın istihdamını artırmaya yönelik gayret ve çabamız var. Son dönemde 120 personel aldık ve 40' kadınlardan oluşuyor. Aralarında çöp kamyonu şoförleri de var. Biz hayatı kadınlarla paylaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yeryüzündeki her şey kadınların eseri.' Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği bu etkinlik bundan sonra bu binanın kullanımı ile ilgili de sizlere tüyo versin."

Koçak, "Bugün son söz kadınların olsun" diyerek, sözü kadın meclis üyelerine devretti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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