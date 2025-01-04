Alanya'da Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilinde izinsiz çakar tertibatı bulunan alkollü sürücüye 149 bin 606 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücünün alkollü, aracının ise muayenesiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172, "alkollü araç kullanmaktan" 9 bin 267 ve "muayenesiz araç kullanmaktan" 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 7 ay süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edildi.