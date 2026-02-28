Alanya\'da Alzheimer Hastası Aranıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Erdem'den öğleden beri haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahalle çevresinde ve ormanlık alanda Erdem'in bulunması için arama çalışması yürütüyor.