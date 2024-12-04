Alanya\'da Apartman Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA Alkın BİRİCİK ALANYA,