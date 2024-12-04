ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Son Dakika › Güncel › Alanya'da Apartman Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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