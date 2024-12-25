Antalya'nın Alanya ilçesinde araç kiralama firmasının ofisine silahlı saldırı düzenlendi.
Tosmur Mahallesi'nde bir araç kiralama firmasının şubesine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kurşunların isabet ettiği ofisin camlarının kırıldığı, iş yerinin içinde hasar oluştuğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?