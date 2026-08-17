Alanya'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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82 yaşındaki Ayşe Sevindi, Alanya'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Saray Mahallesi Çelikler Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki dairede ikamet eden Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Sevindi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen kadının cenazesi, incelemesinin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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