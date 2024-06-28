Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada Mehmet Taşer hayatını kaybetti, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.P., oğlu H.P. ve eşi S.P. adliyeye sevk edildi.

28.06.2024 16:48
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.P. ile oğlu H.P. ve eşi S.P., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili H.P. ve oğlunu gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında HP.'nin eşi S.P. de gözaltına alındı. Çift ile oğulları, bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Alanya\'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

Tosmur, Alanya, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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