Alanya\'da Boğulma Faciası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ömer Faruk Güral (19), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Ömer Faruk Güral, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Güral'ın denizden çıkmadığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Güral'ın son görüldüğü bölgede denizden arama çalışması başlattı. Uzun süre devam eden çalışmalar sırasında ekipler bölgeyi geniş çaplı taradı. Çalışmalarının sonunda Ömer Faruk Güral'ın cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.