Alanya\'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi A.Y'yi (31) çalıntı motosikletle seyir halindeyken Avsallar Mahallesi'nde yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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