Alanya'da cinayet ve yağma suçlarından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da cinayet ve yağma suçlarından aranan hükümlü yakalandı

Alanya\'da cinayet ve yağma suçlarından aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. 5 yıldır aranan ve sahte kimlik kullanarak ilçede yaşayan Murat Batan, operasyon sonucunda Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

13.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, "cinayet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin öldürülmesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Murat Batan'ın yeri tespit edildi.

Sahte kimlik kullanarak ilçede yaşadığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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