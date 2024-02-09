Alanya'da çocuğa cinsel istismardan hüküm giyen firari yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da çocuğa cinsel istismardan hüküm giyen firari yakalandı

Alanya\'da çocuğa cinsel istismardan hüküm giyen firari yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapse çarptırılan firari hükümlü, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalandı. S.Ö., Alanya'da 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada geçen sene 20 yıl hapse mahkum edildi. Cezası kesinleşen ancak adresinde bulunamadığı için infaz edilemeyen S.Ö. hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkarıldı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede olduğu belirlenerek takibe alınan S.Ö, ilçe merkezinde yakalandı. S.Ö'nün, Orhangazi Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

09.02.2024 15:25
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapse çarptırılan firari hükümlü, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalandı.

S.Ö. (48), Alanya'da 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada geçen sene 20 yıl hapse mahkum edildi.

Cezası kesinleşen ancak adresinde bulunamadığı için infaz edilemeyen S.Ö. hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede olduğu belirlenerek takibe alınan S.Ö, ilçe merkezinde yakalandı.

S.Ö'nün, Orhangazi Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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