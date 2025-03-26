Alanya'da Çocuk Parkları Yenileniyor

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Durnalar Çocuk Parkı'nda devam eden bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Aynı bölgedeki Güneş Yolu Çocuk Parkı'nı da ziyaret eden Özçelik, "Parklarımızı modern ve güvenli hale getiriyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi, ilçe genelindeki çocuk parkları ve cep parkları için yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ve çocukların daha güvenli, konforlu ve modern bir ortamda zaman geçirmesi amacıyla yapılan çalışmalar planlama dahilinde aşamalı olarak yürütülüyor.

Özçelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü Durnalar Çocuk Parkı'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik de eşlik etti.

Özçelik, parka gelen vatandaşlar ve çocuklarla sohbet ederek, taleplerini dinleyip notlar aldı. Özçelik, parktaki çalışmaların oyun gruplarının yenilenmesi, basketbol sahasının bakımı ve boyaması, kauçuk zemin yapımı, peyzaj düzenlemesi, yeşillendirme, ağaç budama ve oturma gruplarının gölgelendirilmesi gibi birçok alanı kapsadığını belirtti.

Güneş yolu parkı'na halı saha

Özçelik, bölgedeki bir diğer park olan Güneş Yolu Çocuk Parkı'nda da incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin düzenlenmesini talep ettiği parkta, kısa sürede yenileme çalışmalarına başlanacağını açıklayan Özçelik, park içinde halı saha projesinin de hayata geçirileceğini belirterek, oyun gruplarının yenilenmesi ve peyzaj çalışmalarının başlatılması için de ilgili birimlere talimat verdi.

Parkların güvenliğiyle ilgili ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini kaydeden Özçelik,"Ekiplerimiz burada marangoz işlemlerini tamamladı. Basketbol sahamızın temizlik ile bakım çalışmaları yapıldı ve çevre telleri onarıldı. Çocuklarımızın güvenliği için kum olan zemin kauçuk zemine dönüştürüldü. Çevre duvarlarının bakım ve boyama işlemleri de tamamlandı. Kış döneminde zarar gören çimler yenilenerek gübreleme yapıldı. Mahalle muhtarımız ve çevre sakinleriyle birlikte parklarımızdaki ihtiyaçları ve beklentileri yerinde tespit ettik. Bölge halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Damlataş'taki cep park yenileniyor

Özçelik, Damlataş bölgesinde Atatürk Bulvarı ile Güzelyalı Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan ve atıl durumda olan cep parkta da inceleme yaptı. Alanya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilk gördüğü noktalardan olan parkın, en kısa sürede yenileneceğini kaydeden Özçelik, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.