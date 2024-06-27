Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Alanya\'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rusya uyruklu 9 yaşındaki K.M., denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

27.06.2024 14:05
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rusya uyruklu K.M. annesiyle birlikte girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler K.M'yi denizden çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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