Alanya\'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde tekne tarafından çekilen şişme bottan (mable) düşen kadın, bir diğer teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Okurcalar Mahallesi açıklarında su sporlarının yapıldığı tekneye bağlanarak çekilen şişme bota binen Cennet Aslan (36), bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü.

Bu sırada parasailing (deniz paraşütü) yapılan başka bir tekne Aslan'a çarptı.

Aslan, çevredekilerin de yardımıyla bota alınarak karaya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Aslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.