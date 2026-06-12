Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

Alanya\'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza
12.06.2026 11:49
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Alanya'da drift yapan sürücüye jandarma 140 bin lira ceza kesip ehliyetine 2 ay el koydu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 140 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Türkler Mahallesi Zelenegorks Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimliği tespit edilen sürücüye 140 bin lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Alanya, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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