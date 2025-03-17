Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde bir sürücünün kamyonetiyle drift yaptığının bildirilmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 55 bin 659 lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konularak, araç trafikten men edildi.

Öte yandan, drift atan sürücü iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün trafikte diğer araçların geçişi sırasında yolda hızla dönerek, tozun savrulması yer aldı.