Alanya'da Dron Destekli Huzur Uygulaması

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kent genelinde dron destekli "huzur" uygulaması yaptı.
Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, alkollü araç kullanma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kontroller gerçekleştirdi.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
