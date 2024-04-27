Alanya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Alanya\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen Ö.M.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, Hacet Mahallesi'nde çalıntı bir elektrikli bisiklet ile yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

27.04.2024 16:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karşıtı değerlendirilen Ö.M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.M.Y, Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisiklet ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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