Alanya'da Ehliyetsiz Sürücüye ve Araç Sahibine 90 Bin 420 TL Cezai İşlem

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Antalya'nın Alanya ilçesinde başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 33 AES 025 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü ve aracın sahibine toplam 90 bin lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.