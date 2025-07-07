Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda elektrik akımına kapılıp balkondan düşen 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Elektrik Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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