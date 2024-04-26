Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Alanya\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi. Cuma namazı sonrası El Aksa Camisi avlusunda toplananlar adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 200'üncü gününü geride bıraktıklarını söyledi. Devir, Filistin'in özgürlüğüne bir gün kavuşacağını ve yeryüzünde hakkın hakim, batılın zail olacağını söyledi. Boykota devam edilmesi çağrısında bulunan Devir, 'Gelin zulmü haykırmaktan geri durmayalım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı gündemimizden hiç düşürmeyelim. Kardeşlerimize maddi, manevi desteğimizi esirgemeyelim.' diye konuştu.

26.04.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Cuma namazı sonrası El Aksa Camisi avlusunda toplananlar adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 200'üncü gününü geride bıraktıklarını söyledi.

Dünyanın bu zulüm karşısında sessizliğini koruduğunu dile getiren Devir, "Onlar yıllardır sırf Müslüman oldukları için zulüm görüyorlar. Her gün baskı altında direnmeye devam ediyorlar, rablerinin rızası için hak bildiklerini haykırıp uğrunda canlarını mallarını feda ediyorlar." dedi.

Devir, Filistin'in özgürlüğüne bir gün kavuşacağını ve yeryüzünde hakkın hakim, batılın zail olacağını söyledi.

Boykota devam edilmesi çağrısında bulunan Devir, "Gelin zulmü haykırmaktan geri durmayalım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı gündemimizden hiç düşürmeyelim. Kardeşlerimize maddi, manevi desteğimizi esirgemeyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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