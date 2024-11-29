Alanya\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Alanya Temsilciliğince organize edilen gıyabi cenaze namazına katılanlar, Fatma Zehra Köroğlu Camisi avlusunda saf tuttu.

Derneğin basın sözcüsü Zülfikar Devir, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'de bir yıldır yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

Dünyanın bu soykırımı görmemek adına kör, sağır ve dilsiz taklidi yaptığını belirten Devir, bugün zulmün sadece Filistin'de değil Myanmar, Arakan, Suriye ve daha birçok Müslüman ülkesinde yaşandığını kaydetti.

Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını dile getiren Devir, siyonist işgal rejiminin zulüm ve insanlık dışı saldırılarına sessiz kalmayacaklarını ifade etti.