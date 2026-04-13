Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Hayvanların Hapsedildiği Dairede Tartışma: İki Kişi Gözaltına Alındı

13.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanda kötü şartlarda hapsedilmiş kedi ve köpeklerin durumu, mahalle gençlerinin kurtarma çabaları sonucunda ortaya çıktı. Olay sırasında bir kişi silahla tehdit etti, jandarma müdahele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar 204. Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede, kötü şartlarda yaşayan kedi ve köpeklerin hapsedildiği ortaya çıktı. Daire, Hilmi Karakaş tarafından İ. H. G. isimli şahsa kiraya verilmiş, ancak İ. H. G.'nin daireyi A. N. C. isimli başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin evde çok sayıda hayvan beslediği iddia edildi. Hayvanların bakımının düzenli yapılmadığı, uzun süre kilitli tutuldukları ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.

Dün akşam, duruma tepki gösteren mahalle gençleri, hayvanları kurtarmak için binaya gitti. A. N. C. ile karşılaşan gençler arasında tartışma çıktı ve A. N. C.'nin belinde tabanca bulunduğu, gençlere silah çektiği iddia edildi. Komşular, kokudan ve hayvanların bakımsız durumundan şikayetçi olduklarını, kiracı Ali Toygun da evin paramparça edildiğini ve tehditler yaşandığını ifade etti. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek A. N. C. ve İ. H. G.'yi gözaltına aldı, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Evdeki kedi ve köpekler, hayvansever gençler tarafından dışarı çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Antalya, Güncel, Alanya, Çevre, kedi, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye "NATO Zirvesi" ayarı
17:37
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:20:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.