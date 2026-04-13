Alanya'da Hayvanların Hapsedildiği Dairede Tartışma: İki Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar 204. Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede, kötü şartlarda yaşayan kedi ve köpeklerin hapsedildiği ortaya çıktı. Daire, Hilmi Karakaş tarafından İ. H. G. isimli şahsa kiraya verilmiş, ancak İ. H. G.'nin daireyi A. N. C. isimli başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin evde çok sayıda hayvan beslediği iddia edildi. Hayvanların bakımının düzenli yapılmadığı, uzun süre kilitli tutuldukları ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.

Dün akşam, duruma tepki gösteren mahalle gençleri, hayvanları kurtarmak için binaya gitti. A. N. C. ile karşılaşan gençler arasında tartışma çıktı ve A. N. C.'nin belinde tabanca bulunduğu, gençlere silah çektiği iddia edildi. Komşular, kokudan ve hayvanların bakımsız durumundan şikayetçi olduklarını, kiracı Ali Toygun da evin paramparça edildiğini ve tehditler yaşandığını ifade etti. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek A. N. C. ve İ. H. G.'yi gözaltına aldı, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Evdeki kedi ve köpekler, hayvansever gençler tarafından dışarı çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.