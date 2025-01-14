Alanya\'da İklim Alanya Eylemi Çalıştayı Düzenlendi

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(ALANYA)- Alanya Belediyesi ile Alanya Üniversitesi iş birliğinde "İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Çevre bilinci, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve kamu kurumlarının iş birliği olmadan sürdürülebilir bir başarıya ulaşamaz" dedi.

Alanya Belediyesi sürdürülebilir çevre çalışmalarına hız vermek amacıyla Alanya Üniversitesi iş birliği ile bir dizi konferans ve çalıştay planladı. Bu kapsamda düzenlenen İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı'na Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve teknik ekipleri katıldı.

Çalıştay sonrası rapor hazırlanacak

Kent ölçeğinde çevre sorunlarının tespiti için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda kurum içi ilgili müdürlüklerin ve teknik personelin katılımı ile ilk odak toplantısı, 17 Aralık 2024 Salı günü Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılmıştı. Toplantı sonrasında ana konu başlıkları fiziksel mekanlar, kentsel dönüşüm, kentleşme, su yönetimi, deniz ve kıyı yönetimi, enerji yönetimi, atık yönetimi, sosyal alanlar, ticari alanlar, doğal alanlar ve iklim değişikliği olarak belirlendi. Toplantının 2'nci aşaması olan Alanya Çevre Çalıştayı sonrası ilçedeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında irdelenerek sonuç raporu hazırlanacak.

"Çevreye duyarlı projeler geliştirmeyi bir görev değil, bir yaşam biçimi olarak görüyoruz"

"Antalya İçin Son Çağrı" belgeseli gösterimiyle başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediye'miz ve Alanya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bu çalıştay büyük önem taşımaktadır. Alanya'mız gibi tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili bir kentte, çevrenin korunması için üzerimize düşen sorumluluklar her zamankinden daha büyük. Çevre sorunları yalnızca doğal dengeyi değil, toplum sağlığını, ekonomiyi ve kültürel mirasımızı da tehdit etmektedir. Bu nedenle Alanya Belediyesi olarak, çevreye duyarlı projeler geliştirmeyi bir görev değil, bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Çevre bilinci, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve kamu kurumlarının iş birliği olmadan sürdürülebilir bir başarıya ulaşamaz" dedi.

"Daha temiz ve yeşil bir dünya için hep birlikte adım atmalıyız"

Çalıştayın, farklı sektörlerden uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşması açısından çok değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Özçelik, "İnanıyorum ki buradan çıkacak sonuçlar, Alanya'mız ve ülkemiz için önemli veriler sunacaktır. Çevreye olan sevgimizi lafta bırakmamalıyız. Bunu somut projelere ve günlük yaşam alışkanlıklarımıza yansıtmalıyız. Daha temiz ve yeşil bir dünya için hep birlikte adım atmalıyız. Bu önemli çalıştaya katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarımızın verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.