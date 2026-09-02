Alanya'da iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı, yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Okurcalar Mahallesi'nde bir otele ait lojmanda İ.T.K. ile iş arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, yanında bulunan bıçakla İ.T.K'yi karın bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı S.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.