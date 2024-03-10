Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Alanya Dayanışma Platformunca organize edilen etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hacet Meydanı'nda toplanan grup, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor" sloganları attı.
Platform adına basın açıklaması yapan Mücahit Mecek, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların 156. gününde olduklarını söyledi.
"İsrail'in, insanlıktan nasibini almamış ve insanlığa karşı işlenebilecek her türlü suçları işlemiş vahşi bir terör örgütü olduğunu" öne süren Mecek, "Dünyanın dört bir yanında, her dilden ve dinden halkların gözünde soykırım suçu işlemekten ötürü sadece sanık değil çoktan mahkum olmuştur." dedi.
İsrail ile olan tüm ilişkilerin resmen ve fiilen kesilmesi gerektiğini dile getiren Mecek, Gazze'de acil eylem planının devreye girmesi gerektiğini kaydetti.
İnsani yardımların, İsrail'in kontrolüne ve kısıtlamasına tabi olmadan Gazze'nin her yerine kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılması için her yola başvurulması gerektiğini söyleyen Mecek, İsrail'e en geniş ve etkili bir şekilde boykot, tecrit ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, yola doğru koşarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımının iyi bir performans sergilediğini ve taraftarların desteğiyle galip geldiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?