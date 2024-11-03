Alanya'da Kaçakçılık Operasyonu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede bir işletmede kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

İşletmede yapılan aramada, 38 bin 181 makaron ve 860 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda işletme sahibi A.Ü. gözaltına alındı.

Ayrıca TAPDK satış belgesi olmadan tütün mamulü satışı yapılan işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası kesildi.