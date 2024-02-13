Alanya Belediyesi, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı

Alanya Belediyesi, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı

Alanya Belediyesi temizlik işleri personelleri, Obaalacami Mahallesi'nde çöp konteyneri içerisinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti. Ekiplerce konteynerden alınan kedinin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

13.02.2024 17:05
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Alanya Belediyesi temizlik işleri personelleri, Obaalacami Mahallesi'nde çöp konteyneri içerisinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

Ekiplerce konteynerden alınan kedinin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı - Son Dakika


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