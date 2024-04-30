Alanya\'da kamyon kasasından düşen dana 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon kasasından düşerek uçuruma yuvarlanan dana, 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alanya-Sarıveliler yolu Kuşyuvası mevkisinde Mustafa Çapan idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyondan bir dana düşerek yaklaşık 400 metrelik uçuma yuvarlandı.

Durumu fark eden kamyon sürücüsü, hayvanın yaşadığını anlaması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen 10 kişilik Alanya İHH Arama Kurtarma ekibi, kurdukları sistem yardımıyla hayvanı 10 saatte bulunduğu yerden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen dana, sahibine teslim edildi.

Kuş Yuvası yolu

Konya'yı Hadim ve Taşkent ilçeleri üzerinden Antalya'nın Alanya ilçesine bağlayan "Kuş Yuvası" olarak adlandırılan yol, Toros Dağları arasından muhteşem seyirlik manzara imkanı sunarken tehlikeli uçurumlarıyla riskler de oluşturuyor.

Bu durumdan sakınmak ve yolu daha keyifli hale getirmek için söz konusu bölgede inşa edilen Çayarası-4 ve Çayarası-5 Tünelleri, 2023 yılı Mayıs ayında hizmete açılmıştı.