Alanya'da Kırsal Mahallelere Özgü Konut Projeleri Başlatıldı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin köyden mahalleye dönüşen ve imar planı bulunmayan köy yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların güvenli, sağlıklı ve ruhsata uygun konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaşama geçirdiği "Kırsal Mahalle Tip Konut Projeleri" kapsamında mimari ve mühendislik projeleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.

Alanya'nın kırsal mahallelerine özgü "Tip Konut Projeleri" geliştirme süreci başladı. Çalışmanın temel amacını, kırsal alanlardaki vatandaşların yapı inşa ederken karşılaştıkları yüksek proje maliyetleri, mühendislik hizmetlerine erişim zorlukları ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmak oluşturuyor. Böylece hem ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilmesi hem de kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Projenin en önemli farkı ise Alanya Belediyesi'nin başka bölgelerde yapılmış mimari örnekleri taklit etmek yerine, Alanya'nın iklimi, coğrafyası, topografyası ve kırsal yaşam biçimine uygun özgün projeler geliştirmeyi hedeflemesi olarak öne çıkıyor. Hazırlanacak tüm projeler, bölgeyi ve yerel yapı kültürünü tanıyan mimar ve mühendislerin katkılarıyla geliştirilecek.

"Tip Proje Havuzu" oluşturulacak

Proje kapsamında 75 metrekare ile 250 metrekare arasında değişen, tek ve iki katlı, en az 20 farklı konut tipinden oluşan bir "Tip Proje Havuzu" oluşturulacak. Söz konusu projeler; mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projeleri dahil olmak üzere ruhsata esas tüm teknik detayları içerecek. Vatandaşlar bu projeleri belediyenin, 'www.alanya.bel.tr' adresli portalı üzerinden ücretsiz indirebilecek ya da başvuru sırasında doğrudan temin edebilecek.

Teknik destek doğrudan halkla buluşuyor

Projeler, Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği başta olmak üzere İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisleri Odaları Alanya Temsilcilikleri ile iş birliği içerisinde hazırlanacak. Yerel meslek mensuplarının gönüllü katkı sunacağı çalışma sayesinde teknik destek doğrudan halkla buluşturulacak.

Ruhsat projesine ücret ödenmeyecek

Projenin bir diğer avantajı ise vatandaşların yapı ruhsatı almak için ayrıca proje çizdirmesine gerek kalmamasını sağlamak olarak öne çıkıyor. Belediyenin sunduğu hazır projeleri kullanacak vatandaşlar, sadece zorunlu evrak ve ruhsat harçlarını karşılayıp, bu süreci tamamlayabilecek. Bu sayede proje maliyeti sıfırlanacak ve ruhsatsız yapılaşma riski azalacak. Hazırlanan projeler, vatandaşlardan gelen geri bildirimlere açık olacak. Kullanıcı deneyimleri doğrultusunda tip projeler belirli aralıklarla güncellenecek ve yeni tipler geliştirilecek. Bu yönüyle proje dinamik ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin örneklerinden birini hayata geçiriyoruz"

"Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, ruhsatlı ve güvenli yapılaşmayı teşvik etmek istiyoruz. Bu çalışmayla hem Alanya'ya özgü mimariyi koruyacak hem de yapılaşmayı sağlıklı ve denetlenebilir hale getireceğiz. Çalışmamız, teknik desteği doğrudan halkımıza ulaştırmanın ve yerel mimarlık değerlerini yaşatmanın güçlü bir adımıdır. Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında teknik ekipler görevlendirildi. Ayrıca meslek odalarına resmi çağrılar yapıldı ve proje geliştirme süreci resmen başladı. Önümüzdeki haftalarda ilk örnek projeleri kamuoyuyla paylaşacağız."