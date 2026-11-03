Alanya'da Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kültür ve sanat programıyla kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kültür ve sanat programıyla kutlandı

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Alanya'da Kızılkule'nin inşasının 800. yıl dönümü kültür ve sanat programıyla kutlandı. Kuyularönü Camisi önünden başlayan mehteran yürüyüşünün ardından Mehteran Birliği ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu gösteri sundu. Kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Kızılkule'nin inşasının 800. yıl dönümü kutlamaları, kültür ve sanat programıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla, Antalya Valiliğinin himayesinde, Kaymakamlığın öncülüğünde ve Alanya Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Kuyularönü Camisi önünde mehteran yürüyüşü ile başladı.

Kızılkule önünde sona eren yürüyüşün ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu.

Ardından Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu "Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı" adlı dans gösterisini sahneledi.

Kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı konuşmada, özgür ve hür bir şekilde ayakta kalmış Kızılkule'nin önünde mehteran ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunun gösterisiyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca düzenlenen çalışmaların finalini bu gece gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, "Kızılkule'nin 800. yıl dönümü nedeniyle çok sayıda etkinlikler yaptık. Tüm organizasyonlar sonucunda çalışmaların sonuna yaklaştık ve bunun finalini medeniyetimizin kültürel derinliğine inen bir organizasyonla sona erdirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatAnkaraAlanyaTurizmGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kültür ve sanat programıyla kutlandı - Son Dakika
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