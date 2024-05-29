Alanya\'da Mayıs Ayında Yapılan Trafik Denetimlerinde 24 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Alanya'da polis ve jandarma ekiplerinin mayısta yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uyguladığı bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-28 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 43 bin 874 araç denetlendi.

Çalışmalarda, 781 araç trafikten men edildi, 4 bin 185 sürücüye ve 5 bin 367 plakaya ceza yazıldı, 279 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.