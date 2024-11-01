Alanya\'da Motosiklete Saldırı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklete açılan ateşte sürücü ve yolcu yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde, M.Ö. alacak verecek meselesi yüzünden isimleri henüz öğrenilmeyen sürücü ve yolcunun bulunduğu motosiklete tabancayla ateş açtı. Saldırıda motosikletteki 2 kişi ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.