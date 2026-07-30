Alanya\'da Orman Yangınına Müdahale

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde Alanya'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Alanya'nın Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BELEDİYEDEN PERSONEL VE ARAÇ DESTEĞİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangın bölgesinde ekipleri koordine ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. Büşra Özdemir, Antalya'nın farklı ilçelerinde üç gündür orman yangınları çıktığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. 135 personel ve 44 aracımızla müdahalelerimize devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ve Alanya Belediyemizle birlikte yangını söndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'NEM DÜŞÜK, HAVA ÇOK SICAK'

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini aktaran Başkan Vekili Özdemir, "Yarın akşam saatlerine kadar rüzgar var. Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hala yangınla mücadelemiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza, Alanya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.