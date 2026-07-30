Alanya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Orman Yangınına Müdahale

Alanya\'da Orman Yangınına Müdahale
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Alanya'daki orman yangınında mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde Alanya'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Alanya'nın Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BELEDİYEDEN PERSONEL VE ARAÇ DESTEĞİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangın bölgesinde ekipleri koordine ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. Büşra Özdemir, Antalya'nın farklı ilçelerinde üç gündür orman yangınları çıktığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. 135 personel ve 44 aracımızla müdahalelerimize devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ve Alanya Belediyemizle birlikte yangını söndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'NEM DÜŞÜK, HAVA ÇOK SICAK'

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini aktaran Başkan Vekili Özdemir, "Yarın akşam saatlerine kadar rüzgar var. Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hala yangınla mücadelemiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza, Alanya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Antalya, Alanya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:06:52. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.