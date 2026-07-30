Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı; ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Kaymakam Öztürk, daha sonra kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017'de Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahalle Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.

Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

"Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yangına ilgili tüm kurumların koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 hanenin tahliye edildiğini, 153 vatandaşın da güvenli alanlara alındığını aktaran Şahin, "Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız bulunmamaktadır." bilgilerini verdi.

Yangına müdahale çalışmalarında 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopterin görev yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgede enerji ve haberleşme altyapısının sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmış, vatandaşlarımızın ve görevli personelin ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanmaktadır. İlk belirlemelere göre ilçemizde 24 çiftçimize ait 305 dekar tarım alanı yangından etkilenmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

Büyükşehir belediyesi, 135 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışan belediye itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangına 135 personel ve 44 araçla müdahale etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri de sahada çalıştı

Söndürme çalışmalarına destek veren İHH Arama Kurtarma ekibinden Ali Uygur, dün geceden itibaren sahada bulunduklarını ifade etti.

Yangın bölgesinde kesintisiz şekilde gece gündüz her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Uygur, "Destek talep edildiği anda en kısa sürede sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Olası tehlikelere karşı vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Uygur, rüzgarın etkisini artırmaması halinde yangının kontrol altına alınacağını belirtti.

Yangın bölgesinden kurtarılan kaplumbağa su birikintisine bırakıldı

Öte yandan yangının etkili olduğu alanda bulunan bir kaplumbağa kurtarılarak bahçe sulamasında kullanılan havuzun yanındaki su birikintisine bırakıldı.

Ayrıca, AA ekibi yangının etkili olduğu bölgedeki son durumu dronla havadan görüntüledi.

Kaynak: AA

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