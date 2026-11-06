Alanya'da otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist hastanede kurtarılamadı

Alanya'da otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Avsallar Mahallesi'nde ailesiyle tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Oleg Fidchenko, hamam bölümünde fenalaştı.
İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Fidchenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?