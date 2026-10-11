Alanya'da oto yıkamacıda yaralanan Adem Tüysüzoğlu da öldü, ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Alanya'da oto yıkamacıda yaralanan Adem Tüysüzoğlu da öldü, ölü sayısı 2'ye çıktı

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Alanya\'da oto yıkamacıda yaralanan Adem Tüysüzoğlu da öldü, ölü sayısı 2\'ye çıktı
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Alanya'da dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ahmet Çatar gece, Adem Tüysüzoğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2'ye çıktı; H.T.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın ardından Adem Tüysüzoğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 2'e çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. H.T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar, gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da kurtarılamadı. H.T.'nib yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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