Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abdullah A. (56) idaresindeki 07 BRP 031 plakalı otomobil ile S.K'nin (43) kullandığı 06 DFR 143 plakalı kamyonet, İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Abdullah A. ile S.K, otomobildeki F.A. (28), N.A. (56) ile E.A. (17) ve kamyonette bulunan A.K. (23) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah A. hastanede hayatını kaybetti, F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sırasında bir otomobil de refüje çıkarak durabildi.