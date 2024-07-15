Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazada hayati tehlikesi bulunan bir kişi olduğu belirtildi. Kaza sırasında bir otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

15.07.2024 21:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abdullah A. (56) idaresindeki 07 BRP 031 plakalı otomobil ile S.K'nin (43) kullandığı 06 DFR 143 plakalı kamyonet, İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Abdullah A. ile S.K, otomobildeki F.A. (28), N.A. (56) ile E.A. (17) ve kamyonette bulunan A.K. (23) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah A. hastanede hayatını kaybetti, F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sırasında bir otomobil de refüje çıkarak durabildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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