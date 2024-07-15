Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2'si Ağır 6 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2'si Ağır 6 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazada hayati tehlikesi bulunan yaralılar olduğu belirtildi. Ayrıca, kaza sırasında bir otomobil de refüje çıkarak durabildi.

15.07.2024 19:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

A.A. (56) idaresindeki 07 BRP 031 plakalı otomobil ile S.K'nin (43) kullandığı 06 DFR 143 plakalı kamyonet, İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler A.A, S.K. ile otomobildeki F.A. (28), N.A. (56), E.A. (17), kamyonette bulunan A.K. (23) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.A. ile F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sırasında bir otomobil de refüje çıkarak durabildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2'si Ağır 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2'si Ağır 6 Yaralı - Son Dakika
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