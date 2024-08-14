Alanya'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya\'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2024 10:49
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandığı ve Esma Alıcı'nın (31) hayatını kaybettiği, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekilmeyen araç, geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp, el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, Emre Alıcı son anda kendini yere atıp, kurtuldu.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, anne Esma Alıcı'nın öldüğü belirlendi. Esma Alıcı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna konuldu. Fatma Ela Alıcı'nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Emre Alıcı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emre Alıcı, şoför kapısı açık şekilde dışarıda beklerken rampa aşağı duran safari aracının bir anda hareket ettiği, hızla geri doğru giden aracın önce istinat duvarına çarptığı, ardından uçurumun olduğu bölgeye doğru gözden kaybolduğu anlar, görüntülerde yer aldı. Araç hareket ettiği sırada Emre Alıcı'nın açık şoför kapısının yanında koşturduğu, bir süre sonra yola savrulduğu görüldü.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da safari aracı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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