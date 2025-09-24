Alanya'da Safari Sürücüsünden Tepki Çeken Davranış - Son Dakika
Alanya'da Safari Sürücüsünden Tepki Çeken Davranış


24.09.2025 19:59

Alanya'da safari aracının sürücüsü, trafikte tartıştığı Ukraynalı sürücünün camını yumrukladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının sürücüsü, trafikte tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesip, aracının camını yumrukladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da aracıyla seyir halinde olan Ukraynalı sürücü ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü arasında tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI UKRAYNALI SÜRÜCÜNÜN ARACINI YUMRUKLADI

İddiaya göre safari aracının sürücüsü önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı, daha sonra önünü kesip durdurdu. Araçtan inen sürücü küfür ederek, Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra safari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Ukraynalı sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü hızla yayıldı.

Kaynak: DHA


