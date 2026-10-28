Alanya'da sağanakta halk pazarı tezgahları ve 5 katlı binanın girişi su altında kaldı - Son Dakika
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Alanya'da sağanakta halk pazarı tezgahları ve 5 katlı binanın girişi su altında kaldı

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Alanya'da sabah başlayan sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Konaklı Mahallesi'ndeki halk pazarında tezgahlar ve 5 katlı binanın girişi su altında kalırken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Konaklı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı.

Aynı mahallede bulunan 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da suyla kaplandı.

Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

Alanya Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
KonaklıAlanyaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da sağanakta halk pazarı tezgahları ve 5 katlı binanın girişi su altında kaldı - Son Dakika
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