Alanya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı'na Yeni Çalışmalar

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Barınakta her türlü ameliyatın yapılacağı cihazların Ramazan Bayramı sonrası hizmete kazandırılacağını belirten Özçelik, hayvanseverlerin geçen ay çıkan yangında hayata döndürülen kediyi sahiplenmesi için çağrı yaptı.

Başkan Özçelik, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Özçelik'e, Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer ile veterinerler ve ilgili personel eşlik etti.

Geçen aylarda Cikcilli Mahallesi'nde çıkan yangında ekipler tarafından kurtarılan bir kedi, Alanya Belediyesi'ne teslim edilmişti. Başkan Özçelik, tedavileri tamamlanan ve hayata döndürülen kediyi, hayvanseverin sahiplenmesi çağrısında bulundu. Kedinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Özçelik, tedaviyi yapan personele teşekkür etti.

Barınağı gezen Özçelik, Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Hayvanların doğal yaşam alanında yapılan çalışmaları anlatan Sağlemer, şunları kaydetti:

"Hayvanların hapishane gibi ortamlarda kaldıkları üzücü görüntüye son vereceğiz"

"Demirtaş Mahallemizdeki Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'nde 'doğal yaşam alanı' dediğimiz bir alan var. Bu alan iki bölümden oluşuyordu. Burada hayvanlar alındığı gibi buraya konuluyor ve iç içe yaşıyorlardı. Sağlıklı bir izolasyon alanı yoktu. Biz de yeni bir planlama yaptık. Doğal yaşam alanının küçük olan bölümündeki köpekleri yan taraflara tahliye ettik ve bu bölümde zemin tesviye işlemleri yaptık. Burayı hastalıklardan arındırdık ve ilaçlamaları yaptık. Ayrıca tek parça olan bu bölümü beş parça olacak şekilde bölüyoruz. Medikal ürünleri geldiği zaman da karantina bölümüne ayırdığımız köpekler kan testlerine bakılarak, çıkan sonuçlara göre buraya sağlıklı bir şekilde girecekler. Böylece bu bölümde hastalık ve salgın gibi konuları bitirmiş olacağız. Bu bölüm bitince büyük kısma geçeceğiz ve aynı işlemleri orası içinde yapacağız. Ondan sonra da koğuşlarda, hapishane görüntüsü verdiğimiz ve bu görüntüyü verdiğimiz için üzüldüğümüz hayvanlarımız bu doğal yaşam alanlarına geçirilecek. Onların da tüm tedavileri ve testleri yapılarak doğal yaşam alanına bırakılacak. Koğuşlar ise ilk gelen hayvanların tedavi ve test süreçleri devam ederken kısa süreli bekledikleri yer olarak kullanılacak. Yani hayvanların hapishane gibi ortamlarda kaldıkları üzücü görüntüye son vereceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik bu çalışmada bize kesintisiz bir destek sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Barınağın tüm ihtiyaçlarının hızlıca çözülmesi için gerekli talimatları veren Başkan Özçelik ise Ramazan Bayramı sonrası tüm eksik cihazların tamamlanacağı müjdesini verdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"Burada her türlü ameliyatı yapacak duruma geleceğiz"

"Göreve geldiğimiz andan itibaren planladığımız Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ndeki işlerin en duruma geldiğini inceledik. Buradaki arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gezici Mobil Kısırlaştırma Aracımızın bakımını tamamladık, tamiri yapıldı ve kullanılmaya uygun duruma getirildi. Ayrıca buraya gelen hayvanlarımızın tedavi edileceği ameliyathaneleri gezdik. Şu ana kadar vermiş olduğumuz siparişler var. Bir röntgen cihazı Alanya Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından alınıyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hemogram cihazı, ultrason cihazı ve kapalı ameliyatların yapılacağı sistem bayramdan hemen sonra gelecek. Böylece önceliğimiz olacak şekilde burada her türlü ameliyatı yapacak duruma geleceğiz. Ayrıca hayvanlarımızın serbest dolaştırılması ile ilgili yapılan çalışmaları da inceledik. Hangi bölümlerin büyütüleceğini ve Orman Müdürlüğü'müzden isteyeceğimiz bölgeleri gördük ve planlamaları yaptık."