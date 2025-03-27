Alanya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı'na Yeni Çalışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı'na Yeni Çalışmalar

Geniş Video İzle

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'nde yapılan geliştirmeleri yerinde inceledi. Ramazan Bayramı sonrası, çeşitli tıbbi cihazların hizmete gireceği müjdesini veren Özçelik, barınaktaki hayvan tedavi süreçlerinin iyileştirileceğini açıkladı.

27.03.2025 17:18  Güncelleme: 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Barınakta her türlü ameliyatın yapılacağı cihazların Ramazan Bayramı sonrası hizmete kazandırılacağını belirten Özçelik, hayvanseverlerin geçen ay çıkan yangında hayata döndürülen kediyi sahiplenmesi için çağrı yaptı.

Başkan Özçelik, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Özçelik'e, Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer ile veterinerler ve ilgili personel eşlik etti.

Geçen aylarda Cikcilli Mahallesi'nde çıkan yangında ekipler tarafından kurtarılan bir kedi, Alanya Belediyesi'ne teslim edilmişti. Başkan Özçelik, tedavileri tamamlanan ve hayata döndürülen kediyi, hayvanseverin sahiplenmesi çağrısında bulundu. Kedinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Özçelik, tedaviyi yapan personele teşekkür etti.

Barınağı gezen Özçelik, Veteriner İşleri Müdürü Hasan Sağlamer'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Hayvanların doğal yaşam alanında yapılan çalışmaları anlatan Sağlemer, şunları kaydetti:

"Hayvanların hapishane gibi ortamlarda kaldıkları üzücü görüntüye son vereceğiz"

"Demirtaş Mahallemizdeki Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'nde 'doğal yaşam alanı' dediğimiz bir alan var. Bu alan iki bölümden oluşuyordu. Burada hayvanlar alındığı gibi buraya konuluyor ve iç içe yaşıyorlardı. Sağlıklı bir izolasyon alanı yoktu. Biz de yeni bir planlama yaptık. Doğal yaşam alanının küçük olan bölümündeki köpekleri yan taraflara tahliye ettik ve bu bölümde zemin tesviye işlemleri yaptık. Burayı hastalıklardan arındırdık ve ilaçlamaları yaptık. Ayrıca tek parça olan bu bölümü beş parça olacak şekilde bölüyoruz. Medikal ürünleri geldiği zaman da karantina bölümüne ayırdığımız köpekler kan testlerine bakılarak, çıkan sonuçlara göre buraya sağlıklı bir şekilde girecekler. Böylece bu bölümde hastalık ve salgın gibi konuları bitirmiş olacağız. Bu bölüm bitince büyük kısma geçeceğiz ve aynı işlemleri orası içinde yapacağız. Ondan sonra da koğuşlarda, hapishane görüntüsü verdiğimiz ve bu görüntüyü verdiğimiz için üzüldüğümüz hayvanlarımız bu doğal yaşam alanlarına geçirilecek. Onların da tüm tedavileri ve testleri yapılarak doğal yaşam alanına bırakılacak. Koğuşlar ise ilk gelen hayvanların tedavi ve test süreçleri devam ederken kısa süreli bekledikleri yer olarak kullanılacak. Yani hayvanların hapishane gibi ortamlarda kaldıkları üzücü görüntüye son vereceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik bu çalışmada bize kesintisiz bir destek sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Barınağın tüm ihtiyaçlarının hızlıca çözülmesi için gerekli talimatları veren Başkan Özçelik ise Ramazan Bayramı sonrası tüm eksik cihazların tamamlanacağı müjdesini verdi. Özçelik, şöyle konuştu:

"Burada her türlü ameliyatı yapacak duruma geleceğiz"

"Göreve geldiğimiz andan itibaren planladığımız Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ndeki işlerin en duruma geldiğini inceledik. Buradaki arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gezici Mobil Kısırlaştırma Aracımızın bakımını tamamladık, tamiri yapıldı ve kullanılmaya uygun duruma getirildi. Ayrıca buraya gelen hayvanlarımızın tedavi edileceği ameliyathaneleri gezdik. Şu ana kadar vermiş olduğumuz siparişler var. Bir röntgen cihazı Alanya Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından alınıyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hemogram cihazı, ultrason cihazı ve kapalı ameliyatların yapılacağı sistem bayramdan hemen sonra gelecek. Böylece önceliğimiz olacak şekilde burada her türlü ameliyatı yapacak duruma geleceğiz. Ayrıca hayvanlarımızın serbest dolaştırılması ile ilgili yapılan çalışmaları da inceledik. Hangi bölümlerin büyütüleceğini ve Orman Müdürlüğü'müzden isteyeceğimiz bölgeleri gördük ve planlamaları yaptık."

Kaynak: ANKA

Osman Tarık Özçelik, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Alanya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı'na Yeni Çalışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:27:47. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı'na Yeni Çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement