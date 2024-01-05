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Alanya'da Sörfçüler 3 Metrelik Dalgalarda Sörf Yaptı - Son Dakika
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Alanya'da Sörfçüler 3 Metrelik Dalgalarda Sörf Yaptı

Alanya'da yağış sonrası güneşli hava etkisini gösterirken, bir grup sörfçü yaklaşık 3 metrelik dalgalarda sörf yaptı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Keykubat Plajı'nda toplanan sörfçüler, saatlerce dalgalarda eğlendi. Sörfçüler, haftaya daha güzel dalgaların geleceğini belirtti.

Alanya\'da Sörfçüler 3 Metrelik Dalgalarda Sörf Yaptı
05.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:42
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağış sonrası güneşli hava etkisini gösterirken, bir grup sörfçü yaklaşık 3 metrelik dalgalarda sörf yaptı.

Alanya'da, hafta başından bu yana devam eden yağışlı hava bugün yerini güneşe bırakırken, hafif rüzgar da etkili oldu. Denizde dalga boylarının yaklaşık 3 metreye ulaşmasını fırsat bilen 7 sörfçü ise sahile geldi. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Keykubat Plajı'nda toplanan sörfçüler, dalgalarda saatlerce sörf yapıp, eğlendi.

Türkiye'nin birçok noktasında kar varken, Antalya'da 20 derece suyun içinde sörf yaptıklarını kaydeden Kubilay Erdem, "Antalya'dan geliyorum. Türkiye'nin birçok yerinde kar varken Antalya'da 20 derece suyun içerisinde dalgalarda sörf yapmaya çalışıyoruz. Oldukça eğlenceli, herkesi beklerim. Deniz oldukça sıcak ve eğlenceli, düşünülenin aksine çok tehlikeli bir spor değil. Düzgün hocalar eşliğinde yaparsanız oldukça eğlenceli. Yaklaşık 2 yıldır sörf yapıyorum sürekli yapmıyorum. 1 yıldır belirli aralıklarla yapıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

'HAFTAYA ÇOK GÜZEL DALGALAR GELECEK'

İstanbul'dan arkadaşlarını haftaya sörf yapmaya çağırdığını söyleyen Efe Çırakoğlu da "Burası Alanya'nın Oba Mahallesi. Sörf için gerçekten güzel bir yer. Aslında çok da bir fırtına olmadı ama açıktaki rüzgarın dalgaları geliyor. Dalgalar öğlene doğru biraz düzeldi. Haftaya çok güzel dalgalar gelecek. İstanbul'dan bütün arkadaşları bekliyorum" diye konuştu.(DHA)

Kaynak: DHA
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