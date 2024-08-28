Alanya'da Tatilde Kadın Şezlongda Havuzda Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da Tatilde Kadın Şezlongda Havuzda Ağır Yaralandı

Alanya\'da Tatilde Kadın Şezlongda Havuzda Ağır Yaralandı

Alanya'da tatil yapan bir kadın, otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken çatıdan düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

28.08.2024 14:03
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen Hanım Kaya Orakcı (37), çatıdan düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini Alanya'da yapan Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Baca kapağı, yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Orakcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı. Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Tatilde Kadın Şezlongda Havuzda Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tatilde Kadın Şezlongda Havuzda Ağır Yaralandı - Son Dakika
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