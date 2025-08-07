Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Büyük Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 20 bin 603 lira ceza uygulandı.

Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda seyir halinde tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin tespit ettiği sürücüye ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan 20 bin 603 lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Sürücünün motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.