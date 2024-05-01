Alanya'da trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira ceza uygulandı

Alanya\'da trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira ceza uygulandı

Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın 7 Mart-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendiğini açıkladı. Bu denetimlerde 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edilirken, 11 bin 819 sürücüye ceza yazıldı ve 360 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplamda ise sürücülere 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

01.05.2024 09:29
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Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 7 Mart-30 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen trafik kontrollerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendi.

Çalışmalarda, 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edildi, 11 bin 819 sürücüye, ceza yazıldı, 360 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde sürücülere toplam 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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